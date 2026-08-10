iPhone 18 Pro и еще несколько флагманов: сентябрь 2026 обещает стать месяцем больших премьер

Инсайдерская информация

Мобильные телефоны

Сентябрь 2026 года обещает стать одним из самых насыщенных месяцев для рынка смартфонов. По данным инсайдера Digital Chat Station, уже в начале месяца ожидается премьера 2–3 новых устройств. Среди них окажется долгожданная серия iPhone 18 Pro, а также складной смартфон.

Основная волна анонсов придется на середину и конец сентября. За этот период производители, как ожидается, представят еще 5–6 новых моделей, причем практически все они будут относиться к флагманскому сегменту. Таким образом, всего за несколько недель рынок может получить до девяти заметных новинок.

Изображение Grok

Какие именно компании готовят свои флагманы, инсайдер пока не уточняет.

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