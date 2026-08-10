iPhone 18 Pro и еще несколько флагманов: сентябрь 2026 обещает стать месяцем больших премьер

Сентябрь 2026 года обещает стать одним из самых насыщенных месяцев для рынка смартфонов. По данным инсайдера Digital Chat Station, уже в начале месяца ожидается премьера 2–3 новых устройств. Среди них окажется долгожданная серия iPhone 18 Pro, а также складной смартфон.

Основная волна анонсов придется на середину и конец сентября. За этот период производители, как ожидается, представят еще 5–6 новых моделей, причем практически все они будут относиться к флагманскому сегменту. Таким образом, всего за несколько недель рынок может получить до девяти заметных новинок.

Изображение Grok

Какие именно компании готовят свои флагманы, инсайдер пока не уточняет.