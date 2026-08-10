«Идеальный пульс» для сжигания жира. Новый режим FatMax от Oppo откажется от универсальной формулы
Новые часы Oppo учитывают рост, вес, возраст, пол и текущий уровень физической активности пользователя
Oppo представила новый режим FatMax, который должен точнее определять диапазон пульса для тренировок, направленных на сжигание жира.
Большинство часов рассчитывают зону сжигания жира по простой формуле: 220 минус ваш возраст, а затем 60-70 процентов от этого числа. Это простая формула, но она не учитывает индивидуальные различия. Два человека одного возраста могут иметь совершенно разный уровень физической подготовки, поэтому одна и та же зона частоты сердечных сокращений не имеет смысла для обоих.
Новые часы Oppo учитывают рост, вес, возраст, пол и текущий уровень физической активности пользователя. Полученные данные обрабатываются фирменным алгоритмом Oppo, после чего система определяет персональный диапазон частоты сердечных сокращений.
Алгоритм продолжает адаптироваться по мере использования часов. Чем дольше пользователь носит устройство и тренируется, тем больше реальных данных получает система и тем точнее может корректировать рассчитанный диапазон. Во время занятий FatMax также способен показывать в реальном времени количество сожженного жира в граммах.
Функция дебютирует в смарт-часах Oppo Watch S2, презентация которых ожидается в сентябре. Вместе с FatMax компания представила режим Smart Track, созданный совместно с Пекинским спортивным университетом.
Он автоматически записывает темп и продолжительность пробежки, а после тренировки анализирует показатели и дает рекомендации.
Комментарии