Huawei Mate 90 получит экран, который скрывает содержимое от посторонних

Серия Huawei Mate 90 станет первой линейкой смартфонов компании с аппаратной функцией защиты конфиденциальности экрана.

По данным инсайдера @SuperDimensional, серия Mate 90 получит версию с защитой от посторонних. Она должна ограничивать возможность увидеть содержимое экрана людям, находящимся сбоку от владельца смартфона.

Фото Huawei/huaweicentral

Huawei уже представила эту технологию в новом ноутбуке MateBook Pro S. В отличие от обычных защитных пленок, которые сужают углы обзора за счет дополнительного покрытия, Privacy Display реализована непосредственно на аппаратном уровне дисплея. Это позволяет скрывать изображение от посторонних взглядов при просмотре экрана под определенным углом.

По словам инсайдера, владельцам Mate 90 с такой функцией может больше не понадобиться отдельная защитная пленка для защиты от подглядывания. Ожидается, что технология будет доступна только в наиболее дорогих версиях смартфона.