Новейший пылесос Xiaomi оснащён встроенным 300-ваттным бойлером: он чистит пол паром и активной пеной

Xiaomi выпустила новый беспроводной моющий пылесос Mijia Wireless Floor Scrubber 5 Pro Foam Edition, о чем мы уже сообщали, а теперь появились новые детали и качественные изображения новинки.

Фото Xiaomi/gizmochina

Устройство сочетает сухую и влажную уборку, причем для борьбы с въевшейся грязью использует сразу два метода. Встроенный бойлер мощностью 300 Вт нагревает воду до 160 °C, после чего пар подается на пол под углом 45 градусов. Дополнительно по нажатию кнопки пылесос распыляет активную чистящую пену, которая должна справляться с жиром и стойкими загрязнениями.

Фото Xiaomi/gizmochina

Для обычной уборки предусмотрено всасывание мощностью 26 000 Па и прижимное усилие около 60,3 Н. Валик вращается со скоростью 400 об/мин, а встроенная синяя подсветка помогает заметить пыль в темных местах. Отдельная система с гребенкой и металлическим скребком постоянно удаляет волосы с щетки, предотвращая их наматывание.

Фото Xiaomi/gizmochina

Пылесос способен полностью ложиться на пол и заезжать под мебель без потери тяги. Центральное моторизованное колесо облегчает перемещение устройства. После уборки док-станция промывает валик кипятком температурой 100 °C, а затем сушит его и внутренние каналы примерно за пять минут.

Одного заряда хватает максимум на 40 минут работы, предусмотрены баки на 1000 и 700 мл. Цена новинки в Китае составила 2199 юаней — около $325.

