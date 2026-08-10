На рынке появились модифицированные GeForce RTX 4080 с 32 ГБ видеопамяти — такие видеокарты продают за $1500 в Китае

Это больше, чем 24 ГБ у RTX 4090

Умельцы в Китае удваивают объем видеопамяти флагманской RTX 4080, устанавливая новые микросхемы GDDR6X. На китайской площадке подержанных товаров Xianyu появилась партия неофициально модифицированных GeForce RTX 4080 с 32 ГБ видеопамяти.

Энтузиасты заменяют штатные микросхемы GDDR6X на более емкие и корректируют элементы конфигурации на печатной плате, после чего видеокарта распознает удвоенный объем памяти. В результате RTX 4080 получает 32 ГБ VRAM — больше, чем 24 ГБ у RTX 4090.

Фото mydrivers

Однако увеличение объема памяти не делает RTX 4080 вдвое производительнее. У карты по-прежнему остается 256-битная шина памяти, поэтому пропускная способность не меняется. Основным преимуществом становятся дополнительные 16 ГБ VRAM, которые могут оказаться полезными при работе с крупными моделями искусственного интеллекта и другими задачами, требующими большого объема памяти. Стоимость таких модифицированных карт сейчас составляет около 10 000 юаней или 1500 долларов.

Покупка при этом сопряжена с серьезными рисками. Для работы могут потребоваться специальные модифицированные драйверы, а стабильность и температурный режим после переделки официально не гарантируются. Кроме того, владелец теряет заводскую гарантию и получает ограниченную поддержку продавца.