Роботы Hyundai начали расставлять машины на парковках в Сеуле

В Сеуле запустили пилотный проект автоматической парковки, в котором роботы самостоятельно забирают автомобили у водителей и доставляют их на свободные места. Hyundai Motor Group начала испытания роботизированной системы парковки в жилом комплексе на западе Сеула.

Пилотный проект реализуют Hyundai Motor, Hyundai WIA и Hyundai Construction при поддержке корейской программы «умных городов». Система уже получила одобрение Министерства земли, инфраструктуры и транспорта и государственное финансирование. Полноценный запуск ожидается после заселения комплекса в следующем году.

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На подземной парковке выделили 53 места и установили две группы роботов. Водителю достаточно оставить автомобиль в специальной зоне и вызвать систему через терминал Kiosk или панель Wallpad. После этого робот самостоятельно забирает машину и перемещает ее на свободное парковочное место. Когда автомобиль понадобится, система аналогичным образом доставит его обратно.

По расчетам Hyundai, роботизированная парковка позволит увеличить вместимость на 20–50% по сравнению с обычной парковкой такой же площади и сократить время поиска свободного места. Отдельное разделение маршрутов автомобилей и пешеходов должно повысить безопасность. Во время испытаний компания также оценит время въезда и выезда, ожидание водителей, успешность парковки и эффективность использования пространства, а также проверит потенциальное снижение выбросов CO2 и твердых частиц.

