Теперь и у Apple будут свои Ultra. Компания готовит сразу три новых Ultra-продукта

Похоже, компания Apple наконец-то начнёт использовать бренд Ultra, о котором слухи ходили ещё несколько лет назад. Ресурс MacRumors, ссылаясь на инсайдера и журналиста Bloomberg Марка Гурмана, а также ресурс MacWorld, говорит, что в ближайшее время нас ждёт минимум три продукта с Ultra в названии.

Во-первых, первый складной iPhone, видимо, действительно будет называться iPhone Ultra. Он выйдет в сентябре. Во-вторых, до конца года должны выйти наушники AirPods Ultra, и это будут не новые накладные наушники, а примерно те же AirPods Pro, но с крошечными ИК-камерами для различных новых функций, связанных с ИИ и здоровьем.

Фото MacRumors

И в начале 2027 года ожидаются новые MacBook, но не Pro, как считалось ранее, а Ultra. Это те самые первые модели компании с экранами OLED. Заодно они впервые получат сенсрные дисплеи. Им также приписывают SoC M5 Pro и M5 Max, уменьшенный вырез Dynamic Island и, возможно, даже модем Apple C2.