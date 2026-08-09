Mazda CX-5 — главный автомобиль параллельного импорта в Россию. Nissan Qashqai и Toyota RAV4 — в топ-3

Также в Россию активно везут Toyota Highlander и Kia Seltos

Импорт новых легковых автомобилей в Россию резко вырос. В июле 2026 года в страну ввезли 44,4 тыс. машин возрастом до трех лет — на 57% больше, чем годом ранее. В июле 2025 года импорт составил 28,3 тыс. автомобилей.

Рост наблюдается сразу по двум каналам. Официальные импортеры ввезли чуть менее 23 тыс. новых машин (поставки выросли на 55% в годовом выражении). Альтернативный импорт вырос еще сильнее — на 59%, до 21,5 тыс. автомобилей.

В результате на альтернативные поставки пришлось около 48% всего июльского импорта. Официальный и альтернативный каналы разделили рынок почти поровну.

Главным направлением альтернативного импорта остается Китай — напрямую из КНР поступило 46% автомобилей. Еще 31% машин ввезли через Киргизию, 7% пришлось на Японию, 6% — на Белоруссию и 5% — на Южную Корею. Таким образом, Китай и Киргизия вместе обеспечили более трех четвертей альтернативных поставок.

При этом доля автомобилей китайского производства еще выше. Машины, физически выпущенные на заводах в КНР, заняли 71% альтернативного импорта. В эту статистику попадают не только китайские марки: многие японские, европейские и корейские производители выпускают автомобили для местного рынка на совместных предприятиях и собственных китайских заводах.

Именно поэтому среди лидеров альтернативного импорта оказались Mazda и Toyota. На Mazda пришлось 15,1% поставок, на Toyota — 15%. Далее идут Volkswagen с 6,6%, Nissan с 6,3% и BMW с 6,1%. В первую десятку также вошли Audi, Mercedes-Benz, Kia, Changan и Honda.

Самой популярной моделью остается Mazda CX-5. В июле в Россию ввезли 3031 такой кроссовер. Второе место занял Nissan Qashqai с результатом 1087 машин, третье — Toyota RAV4 с 1057 экземплярами. Далее расположились Toyota Highlander — 994 автомобиля и Kia Seltos — 563 машины.

Еще одна особенность июльского импорта — высокая доля автомобилей с относительно маломощными двигателями. На машины мощностью до 160 л.с. пришлось 54,4% альтернативных поставок.

Мощность двигателя стала особенно важным параметром после изменения правил расчета утилизационного сбора: характеристики автомобиля напрямую влияют на итоговую стоимость его ввоза.