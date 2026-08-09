9000 мАч, 100 Вт и нестандартная MediaTek Dimensity 9500: iQOO Neo 11 Ultra засветился в Geekbench за день до официального анонса

Он будет конкурировать с Redmi K100 Pro

iQOO готовится 10 августа представить в Китае флагманский Neo 11 Ultra. Накануне презентации смартфон засветился в Geekbench 6, в результате появилось подтверждение аппаратной платформы — смартфон будет построен на SoC MediaTek Dimensity 9500. Однако это будет необычная версия платформы — с немного урезанной графикой.

Смартфон получит SoC с одним суперядром C1-Ultra с частотой 4,21 ГГц, тремя высокопроизводительными ядрами с частотой 3,50 ГГц и четырьмя энергоэффективными ядрами с частотой 2,70 ГГц. Эти параметры соответствуют стандартному Dimensity 9500.

Отличие обнаружилось в графическом ускорителе. Обычная версия Dimensity 9500 оснащается Mali-G1 Ultra MC12, а вот в Neo 11 Ultra используется Mali-G1 Ultra MC11. Судя по обозначению, количество графических ядер сократили с 12 до 11. Это может немного снизить пиковую производительность в играх и других GPU-нагрузках, однако реальная разница станет понятна только после независимых тестов.

Протестированный аппарат получил 16 ГБ оперативной памяти и работал под управлением Android 16. В китайской версии поверх системы будет установлена фирменная оболочка OriginOS 6. По предварительным данным, смартфон выйдет в четырех конфигурациях: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ.

Одной из главных особенностей Neo 11 Ultra станет аккумулятор примерно на 9000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Также смартфону приписывают плоский 6,83-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный под экран.

Смартфону приписывают 50-мегапиксельную основную камеру и 16-мегапиксельную фронтальную, металлическую боковую рамку и защиту IP68/IP69.

Одним из главных конкурентов Neo 11 Ultra станет Redmi K100 Pro, премьера которого тоже состоится на следующей неделе.