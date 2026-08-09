1700 долларов за необычный 9-дюймовый ноутбук «без батареи». GPD WIN Max 3 в базовой версии дешёвым не будет

Представленный недавно гибридный ноутбук GPD WIN Max 3, который позиционируется в том числе и как портативная игровая приставка, будет стоить минимум 1700 долларов.

Цена немаленькая, но это система на основе Ryzen AI Max, и даже до кризиса памяти они доступными не были. В базе тут восьмиядерный, а не 16-ядерный, Ryzen AI Max+ 388, но у него тот же мощнейший iGPU Radeon 8060S, обеспечивающий производительность на уровне примерно RTX 4060 Laptop. Также ПК предложит 32 ГБ ОЗУ и SSD объёмом 512 ГБ. Учитывая реалии рынка, можно сказать, что цена выглядит вполне адекватно.

Фото Videocardz

Конечно, будут и более дорогие версии с 16-ядерным Ryzen 395, 128 ГБ ОЗУ и SSD объёмом 4 ТБ, но о цене такого варианта лучше даже не думать.

Напомним, ноутбук оснащён 9-дюймовым экраном с разрешением 2400 х 1504 пикселя и кадровой частотой до 165 Гц, имеет USB4, а изюминкой является съёмный модуль с аккумулятором, который можно подключить к ПК двумя разными способами.