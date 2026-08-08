Будущая игровая приставка Xbox Helix, вероятно, позволит запустить любую существующую игру для любого поколения Xbox

Компания Microsoft хочет, чтобы её следующая игровая приставка Xbox (Project Helix), не только сохранила совместимость с играми для консолей Xbox Series, но позволяла запускать вообще все когда-либо вышедшие для Xbox игры.

Информация просочилась в Сеть благодаря внутренней служебной записке. Там сказано, что компания возьмет на себя все инженерные задачи, разработку специализированного эмулятора, сертификацию и тестирование каждой игры, мерчандайзинг в магазине и поддержку игроков, но при этом просит помощи разработчиков. Разработчикам в этом случае останется лишь дать разрешение на размещение своих старых игр в магазине и получать прибыль. Microsoft обещает разработчикам, что они сохранят права, ценообразование и контроль над брендом.

Фото Xbox

Основной проблемой тут являются игры с оригинальной Xbox и Xbox 360, так как эти приставки опирались на совершенно иные архитектуры, поэтому для их запуска на современной консоли или ПК (в случае Helix это технически одно и то же) нужен эмулятор либо же полностью с нуля созданный ремастер, что долго и дорого.

Компания уже сделала первый шаг, выпустив несколько старых игр на ПК. В список вошли BLiNX: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge и Fuzion Frenzy.