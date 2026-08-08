Будущая игровая приставка Xbox Helix, вероятно, позволит запустить любую существующую игру для любого поколения Xbox
Microsoft взялась реализовать совместимость
Компания Microsoft хочет, чтобы её следующая игровая приставка Xbox (Project Helix), не только сохранила совместимость с играми для консолей Xbox Series, но позволяла запускать вообще все когда-либо вышедшие для Xbox игры.
Информация просочилась в Сеть благодаря внутренней служебной записке. Там сказано, что компания возьмет на себя все инженерные задачи, разработку специализированного эмулятора, сертификацию и тестирование каждой игры, мерчандайзинг в магазине и поддержку игроков, но при этом просит помощи разработчиков. Разработчикам в этом случае останется лишь дать разрешение на размещение своих старых игр в магазине и получать прибыль. Microsoft обещает разработчикам, что они сохранят права, ценообразование и контроль над брендом.
Основной проблемой тут являются игры с оригинальной Xbox и Xbox 360, так как эти приставки опирались на совершенно иные архитектуры, поэтому для их запуска на современной консоли или ПК (в случае Helix это технически одно и то же) нужен эмулятор либо же полностью с нуля созданный ремастер, что долго и дорого.
Компания уже сделала первый шаг, выпустив несколько старых игр на ПК. В список вошли BLiNX: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge и Fuzion Frenzy.
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