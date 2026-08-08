Штат Вирджиния обязал операторов ЦОД брать на себя расходы на энергетическую инфраструктуру

Пока в Техасе приостановили постройку всех ИИ-ЦОД для проведения аудита, в Вирджинии операторов центров обработки данных обязали оплачивать свою энергетическую инфраструктуру, чтобы снизить финансовую нагрузку на обычных людей.

В этом штате расположено наибольшее количество ЦОД в США. Массовый рост их количества уже привёл к тому, что домохозяйства платят за электричество значительно больше, чем ранее. В итоге губернатор Эбигейл Спанбергер объявила о том, что правительство обязало операторов оплачивать всю необходимую инфраструктуру передачи электроэнергии, которая будет использоваться в рамках их проектов.

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Как именно выглядит обязательно с точки зрения формулировок, точно неясно. Зато точно понятно, что цены на электричество активно растут. К примеру, компания PJM Interconnection, которая распределяет электроэнергию в штате, весной повысила цены на величину вплоть до 76%.