Старенькие майнинговые карты Nvidia CMP 170HX взлетели в цене на порядок, так как появилась возможность разблокировать очень много памяти

Майнинговые ускорители Nvidia CMP 170HX, которые в последние годы особо интересны пользователям не были и стоили на барахолках по 100-200 долларов, резко взлетели в цене примерно на порядок. Виной всему появившаяся возможность разблокировки гигантского объёма памяти.

CMP 170HX вышел на рынок в 2021 году и представлял собой сильно урезанную версию ИИ-ускорителя A100. Только объём памяти составлял всего 8 либо 10 ГБ против 64 и 80 ГБ у оригинальных моделей. Нюанс в том, что физически памяти у CMP 170HX было столько же, но большая часть была заблокирована программным путём, как и часть вычислительных ядер.

Фото WCCF Tech через LinusTechTips

Но теперь на GitHub появился инструмент CMPUnlocker, позволяющий разблокировать GPU и память. CMP 170HX с 8 ГБ можно превратить в А100 с 64 ГБ, а версия с 10 ГБ превращается в версию с 80 ГБ. Правда, часть чипов памяти могут быть дефектными, однако в любом случае объём памяти можно увеличить в разы.

Десятки гигабайт быстрой памяти HBM2e делают такие ускорители интересными даже сегодня, но уже не для майнинга, а для работы с ИИ. В итоге ускорители стали продавать по цене 1500-2200 долларов, и это без разблокировки, то есть покупатель всё равно точно не знает, что в итоге получит.