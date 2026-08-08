Noctua «психанула» и измерила более сотни ПК-корпусов. Оказывается, во многих неверно указано свободное место для процессорного кулера
Нередко отклонения весьма существенны
Компания Noctua решила бороться с недобросовестными производителями компьютерных корпусов. Суть в том, что при покупке кулера для CPU или корпуса нужно убедиться в том числе в том, что в конкретный корпус поместится конкретный кулер. Noctua обнаружила, что немало корпусов на рынке имеют неверные характеристики на официальных сайтах.
Noctua производит в первую очередь кулеры и вентиляторы, поэтому она решила взять ситуацию в свои руки и измерить десятки разных популярных корпусов на рынке.
В итоге на сайте Noctua появился раздел совместимости, где можно выбрать производителя и модель корпуса и посмотреть, во-первых, реальный запас места для процессорного кулера, а во-вторых, сразу оценить совместимость с моделями самой Noctua.
Компания измерила уже более сотни корпусов и, что важно, обнаружила ошибки в спецификациях для 56 из них. Причём порой речь идёт не об 1-2 мм, а о 5 или даже 10 мм.
В корпусах Corsair, таких как популярные 5000D , 4000D и Frame 4000D , мы замерили зазор на целых 10 мм больше, чем указано в спецификации. Например, для Frame 4000D это означает зазор для кулера на 180 мм вместо 170 мм, что может иметь решающее значение, если вы хотите использовать кулер NH-D15 G2 (168 мм) с немного более высокими модулями оперативной памяти, из-за чего вам нужно будет немного поднять передний вентилятор.
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