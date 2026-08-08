Noctua «психанула» и измерила более сотни ПК-корпусов. Оказывается, во многих неверно указано свободное место для процессорного кулера

Компания Noctua решила бороться с недобросовестными производителями компьютерных корпусов. Суть в том, что при покупке кулера для CPU или корпуса нужно убедиться в том числе в том, что в конкретный корпус поместится конкретный кулер. Noctua обнаружила, что немало корпусов на рынке имеют неверные характеристики на официальных сайтах.

Noctua производит в первую очередь кулеры и вентиляторы, поэтому она решила взять ситуацию в свои руки и измерить десятки разных популярных корпусов на рынке.

Фото Noctua

В итоге на сайте Noctua появился раздел совместимости, где можно выбрать производителя и модель корпуса и посмотреть, во-первых, реальный запас места для процессорного кулера, а во-вторых, сразу оценить совместимость с моделями самой Noctua.

Фото Noctua

Компания измерила уже более сотни корпусов и, что важно, обнаружила ошибки в спецификациях для 56 из них. Причём порой речь идёт не об 1-2 мм, а о 5 или даже 10 мм.