Четыре монитора, 2,5-гигабитный Ethernet и 100 Вт: Ugreen собрала все в одной док-станции

Ugreen представила USB-C DisplayLink Dock — многофункциональную док-станцию, которая позволяет подключить к одному ноутбуку сразу четыре внешних 4K-монитора. Новинка работает с Windows и macOS. В США цена составляет 360 долларов, в Великобритании — 320 фунтов, в Германии — 360 евро.

Главная особенность док-станции — четыре видеовыхода: два HDMI 2.1 и два DisplayPort 1.4. Благодаря технологии DisplayLink они позволяют одновременно вывести расширенный рабочий стол на четыре монитора с разрешением 4K и частотой 60 Гц. Особенно полезной такая возможность может оказаться для владельцев Mac, поскольку поддержка нескольких внешних дисплеев у компьютеров Apple зависит от конкретной модели.

Если подключить только один монитор, док-станция способна выводить изображение в разрешении до 8K при 60 Гц. К ноутбуку устройство подключается по USB-C, а передача видео осуществляется с использованием технологии DisplayLink.

Набор остальных интерфейсов тоже получился внушительным. На передней панели находятся два USB-C 10 Гбит/с, отдельный USB-C для зарядки (мощность — 27 Вт), аудиоразъем 3,5 мм и кардридеры SD и microSD 3.0 со скоростью чтения до 170 МБ/с. Сзади — четыре видеовыхода, три USB-A 5 Гбит/с, Ethernet 2,5 Гбит/с и основной USB-C для подключения ноутбука.

Сам ноутбук док-станция может заряжать по USB Power Delivery с мощностью до 100 Вт. Если одновременно использовать передний USB-C для зарядки другого устройства на мощности до 27 Вт, доступная мощность для ноутбука снижается до 85 Вт.