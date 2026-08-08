Большой и недорогой планшет, но кое на чём сэкономили. Представлен Motorola Moto Pad 70

Компания Motorola представила большой планшет Moto Pad 70, который оценили в 360 долларов. Правда, это цена для Индии, и пока неясно, выйдет ли новинка на глобальный рынок.

При такой цене планшету есть, что предложить, несмотря на кризис на рынке. Да, памяти тут немного, но всё же 8/256 ГБ — не самый плохой вариант. Зато имеется большой 12-дюймовый дисплей IPS с частотой 90 Гц и разрешением 1600p, поддержка карт памяти, металлический корпус толщиной 6,3-6,5 мм (в зависимости от версии) и массой 530 г, а также стилус в комплекте.

Фото Motorola

При этом есть и параметры, на которых сэкономили. Сердцем тут служит немолодая SoC Dimensity 6400, основная камера имеет разрешение 13 Мп, а защита от влаги и пыли ограничена IP52.

Зато аккумулятор тут большой (10 200 мАч), зарядка достаточно мощная (45 Вт), а также есть два микрофона и четыре динамика.