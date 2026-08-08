9200 мАч, 100 Вт, IP69K, Snapdragon 6 Gen 5: глобальный Redmi Note 17 Pro Max засветился в Geekbench

Глобальная версия Redmi Note 17 Pro Max (каталожный номер — 2609FRA74G, буква G указывает именно на глобальный вариант) засветилась в базе Geekbench 7, благодаря чему появились данные об аппаратной и программной платформах. Параллельно устройство прошло сертификацию в Таиланде (тот же каталожный номер был замечен в базе регулятора NBTC, где было подтверждено коммерческое название Redmi Note 17 Pro Max).

Основой глобальной версии смартфона станет SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 (SM6850). Протестированный аппарат имел 8 ГБ оперативной памяти и работал под управлением Android 16. В Geekbench 7 смартфон набрал 924 балла в однопоточном тесте и 2923 балла в многопоточном.

Остальные характеристики пока официально не подтверждены, но утечки приписывают Redmi Note 17 Pro Max 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, стекло Corning Gorilla Glass Victus 2, аккумулятор емкостью 9200 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт.

Основная камера глобальной версии, по предварительным данным, получит 50-Мп сенсор и оптическую стабилизацию. В пару к ней будет работать 8-мегапиксельный датчик в модуле со сверхширокоугольным объективом. Разрешение фронтальной камеры составит 32 Мп. Также смартфону приписывают подэкранный сканер отпечатков пальцев, eSIM и защиту от воды и пыли IP69K.

При этом китайский Redmi Note 17 Pro Max может оказаться совсем другим смартфоном. По предварительным данным, местная версия получит MediaTek Dimensity 7500, основную камеру на 200 Мп и еще более емкую батарею — 10 000 мА·ч.

Xiaomi пока не представила Redmi Note 17 Pro Max официально, поэтому все характеристики, кроме данных Geekbench и сертификационных документов, остаются предварительными. Однако появление смартфона сразу в нескольких базах указывает на то, что международная премьера уже приближается.