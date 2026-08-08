Создан электромобиль, который вырабатывает больше электричества, чем расходует

Студенты Университета Клемсона при поддержке BMW разработали экспериментальный электромобиль Deep Orange 17, получивший неофициальное название Luminetta. Главная идея проекта — создать машину, которая в типичном городском режиме способна получать от солнечных панелей больше энергии, чем расходует на ежедневные поездки.

Проект стартовал осенью 2024 года по инициативе BMW. Перед командой из 16 магистрантов поставили задачу создать так называемый энергетически положительный электромобиль. Примерно через два года работы студенты представили двухдверный прототип, в котором эффективность поставили выше мощности и привычных автомобильных решений.

Luminetta весит всего около 550 кг — примерно в три раза меньше сопоставимого современного серийного автомобиля. Добиться такой массы удалось благодаря комбинированному шасси. В его конструкции используются сталь для защиты пассажиров, алюминий, углепластик и металлические соединительные элементы, изготовленные методом 3D-печати.

Даже угловатый кузов проектировали прежде всего ради эффективности. При создании его формы разработчики вдохновлялись рыбой-кузовком, известной своей удачной с точки зрения аэродинамики формой. Дополнительно расход энергии снижают рекуперативное торможение, интеллектуальное распределение крутящего момента и оптимизированные алгоритмы управления силовой установкой. Мощность электромоторов пока не раскрывается: динамические характеристики для этого проекта оказались второстепенными.

Главная особенность Luminetta скрыта прямо в кузове. На его внешних поверхностях разместили более 1700 солнечных ячеек, разработанных при участии немецкого Института солнечных энергетических систем Fraunhofer ISE. Они способны вырабатывать электричество как во время движения, так и на парковке.

При этом солнечные панели вырабатывают электричество и при частичном затенении. Для автомобиля, который большую часть времени находится в городской среде среди зданий, деревьев и других машин, это особенно важно.

Разработчики смоделировали эксплуатацию Luminetta в четырех городах с разным климатом: Гринвилле в США, Франкфурте в Германии, Мадриде в Испании и Мумбаи в Индии. Для ежедневного маршрута длиной около 19 км солнечные панели в среднем вырабатывали количество энергии, эквивалентное примерно 50 км пробега.

Получается, в расчетном сценарии солнечная генерация обеспечивала примерно в 2,5 раза больше пробега, чем составляла сама ежедневная поездка. Именно поэтому разработчики называют Luminetta энергетически положительным автомобилем. Впрочем, это результат моделирования для конкретного сценария, а не обещание, что машина при любых условиях сможет постоянно производить больше энергии, чем расходует.

Не забыли и про электронику. Для автомобиля разработали собственный интерфейс, который в реальном времени показывает параметры машины и ее энергетической системы. Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

7 августа все 16 участников проекта завершили магистратуру по автомобильной инженерии, но на этом история Luminetta не заканчивается. Прототип останется в Международном центре автомобильных исследований Университета Клемсона в Гринвилле и продолжит использоваться как исследовательская платформа. Публичный дебют автомобиля планируется на выставке CES 2027.