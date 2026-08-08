У Европы будет свой Starlink: ЕС утвердил 348 спутников IRIS2

Еврокомиссия утвердила окончательную архитектуру европейской спутниковой системы защищенной связи IRIS², которую часто называют европейским ответом Starlink. Проект переходит от разработки к практической реализации: теперь предстоит наладить производство спутников, развернуть наземную инфраструктуру и подготовить запуски. Первые аппараты планируется вывести на орбиту в 2029 году.

Финальная конфигурация оказалась масштабнее первоначальной. В группировку добавили еще 66 спутников, поэтому в итоге IRIS² будет насчитывать 348 аппаратов. По оценке Европейского космического агентства (ESA), расширение позволит повысить возможности системы для задач обороны, безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Первые спутники должны начать запускаться в 2029 году, причем первые услуги планируется предоставлять уже в процессе развертывания группировки. Еврокомиссия также завершила необходимые соглашения с европейскими производителями и ESA: утверждена стоимость спутников и объем инвестиций со стороны частных участников.

При этом IRIS² не станет прямой копией Starlink. В первую очередь система создается для государственных структур стран Евросоюза. Сеть должна обеспечивать защищенную связь для критически важных задач, чрезвычайных ситуаций, гуманитарных операций, безопасности и контроля границ.

Одна из главных целей проекта — снизить зависимость Европы от зарубежных коммерческих спутниковых операторов в стратегически важных сферах. В перспективе доступ к инфраструктуре получат и частные компании, а также обычные пользователи. Коммерческий спутниковый интернет планируется использовать прежде всего в удаленных районах, где наземная связь недоступна или работает нестабильно.