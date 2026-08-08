«Мы собираемся построить заводы на Луне». SpaceX планирует построить на Луне фабрики по производству спутников

А трудиться на этих фабриках будут роботы

SpaceX в перспективе планирует создать на Луне автоматизированные заводы, которые будут производить спутники и компоненты для космической вычислительной инфраструктуры. Илон Маск вновь подтвердил эту концепцию во время квартального отчета компании, связав ее с масштабированием проекта Starmind и развитием многоразовой системы Starship.

«Мы собираемся доставить на Луну большое количество грузов. Мы собираемся построить заводы на Луне. Роботы будут нам в этом полезны», — сказал глава SpaceX во время первого в истории отчета SpaceX о квартальных доходах.

Идея заключается в том, чтобы сначала доставить на Луну большие объемы оборудования, роботов и строительных материалов, а затем постепенно создать там автономную промышленную базу. Предполагается, что лунные предприятия смогут выпускать спутники Starmind — аппараты, предназначенные для выполнения ИИ-вычислений непосредственно в космосе.

В долгосрочной перспективе SpaceX хочет развернуть огромную группировку таких спутников на околоземных орбитах, вплоть до миллиона аппаратов. Маск считает, что часть производства со временем можно перенести на Луну, где роботы будут изготавливать не только сами спутники, но и солнечные панели и радиаторы. Первые обеспечат энергией вычислительные системы, а вторые будут отводить тепло от мощного оборудования.

Еще амбициознее выглядит идея строительства на Луне электромагнитного ускорителя масс — гигантской «катапульты», способной отправлять грузы с поверхности непосредственно в космос без использования ракеты на начальном этапе. Низкая гравитация Луны и практически полное отсутствие атмосферы делают такую концепцию теоретически гораздо более реалистичной, чем на Земле.

Если производить спутники и их компоненты прямо на Луне, SpaceX сможет избежать необходимости поднимать всю эту массу с Земли. Маск рассчитывает, что сочетание лунного производства, солнечной энергетики, радиаторов и электромагнитного запуска позволит многократно увеличить объем вычислительных мощностей, размещаемых в космосе.

Основой всей концепции остается Starship. Именно эта система должна доставлять на Луну роботов, оборудование, строительную технику и материалы, необходимые для создания промышленной инфраструктуры. В SpaceX рассчитывают существенно увеличить ее грузоподъемность и одновременно снизить стоимость запусков за счет полного повторного использования.

Компания уже расширяет производство двигателей Raptor и компонентов Starship, строит новые производственные мощности и готовит дополнительные стартовые площадки. В долгосрочной перспективе SpaceX хочет довести частоту запусков до тысяч Starship в год.