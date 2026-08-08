20 лет назад Apple представила свой первый Mac Pro

20 лет назад компания Apple представила свой первый компьютер Mac Pro. Это было ультимативное решение, опирающееся на серверные процессоры Intel.

Кроме того, что это ознаменовало начало совершенно новой линейки Mac, это был первый настольный ПК Apple, перешедший с процессоров PowerPC на Intel. При этом дизайн тогда Apple менять не стала, так что Mac Pro выглядел так же, как предшествующая модель G5.

Фото iXBT.com

Mac Pro предлагал в топовой версии сразу два двухъядерных процессора Xeon 5160 с частотой до 3 ГГц, которые обеспечивали примерно вдвое большую производительность, чем у Power Mac G5, хотя, конечно, всё зависело от ПО.

Также в конфигурацию входила видеокарта GeForce 7300 GT с возможностью расширения до ATI Radeon X1900 XT и Nvidia Quadro FX 4500. Оперативной памяти могло быть от 1 до 16 ГБ.

Напомним, на сегодня линейка Mac Pro закрыта. Apple отказалась от неё в пользу Mac Studio, так как с переходом на собственные SoC Apple M необходимость в большом корпусе по большому счёту отпала. Последним Mac Pro стала модель 2023 года с чипом M2 Ultra. Обзор оригинальной модели 2006 года вы можете прочесть на нашем сайте.