9070 мАч, 100 Вт, 200 Мп, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 185 Гц. Redmi K100 Pro появился в магазинах до старта продаж

Xiaomi отправила еще пока не представленный официально Redmi K100 Pro в магазины Китая: демонстрационные экземпляры уже появились в офлайн-магазинах, что подтвердил менеджер по продуктам Redmi Ху Синьсинь. Заодно фотографии со стендов раскрыли новую светло-голубую расцветку, о которой Xiaomi ранее не рассказывала.

Официальная премьера линейки Redmi K100 Pro состоится уже на следующей неделе. Одной из главных особенностей смартфонов станет 200-мегапиксельная. В топовой версии Pro Max она будет сочетаться с двумя 50-мегапиксельными сенсорами — в составе перископного модуля с 5-кратным оптическим зумом и в составе модуля со сверхширокоугольным объективом. Примеры того, как снимает камера будущего флагмана Redmi, уже опубликованы.

Смартфон получит металлическую боковую рамку. На задней панели разместится световое кольцо, которое сможет синхронизироваться с музыкой и создавать световые эффекты в такт воспроизведению.

В основу аппаратной платформы ляжет SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5, дополненная отдельным графическим ИИ-чипом D2. Кадровая частота экрана составит 185 Гц. Redmi K100 Pro Max получит 6,9-дюймовый плоский дисплей OLED с очень тонкой рамкой. Емкость аккумулятора составит внушительные 9070 мА·ч, она будет поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт. Смартфон сможет работать и как внешний аккумулятор: обратная проводная зарядка будет поддерживать мощность до 27 Вт, беспроводная — до 22,5 Вт.

Redmi K100 Pro Max получит аудиосистему Bose формата 2.1: два широкополосных динамика в сочетании с низкочастотным.