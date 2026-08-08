AMD купила стартап Taalas, который создаёт очень необычные ИИ-чипы с «впаянными» ИИ-моделями

Это неуниверсально, зато очень эффективно и дёшево

Компания AMD объявила о покупке стартапа Taalas, который занимается разработкой специализированных ИИ-ускорителей, причём довольно необычных.

Чипы Taalas не являются классическими GPU или CPU. Основная особенность разработки компании в том, что конкретная ИИ-модель буквально «впаивается» в чип. Это делает устройство совершенно неуниверсальным после покупки, зато позволяет на конкретной модели демонстрировать очень высокие результаты.

Фото Taalas

Мы основали Taalas, чтобы переосмыслить вывод данных в области искусственного интеллекта с нуля, создав аппаратное обеспечение, ориентированное на модель. Наша команда из Канады сочетает в себе глубокие технические знания и готовность бросать вызов традиционным подходам. Присоединение к AMD даст нам масштаб, инженерные ресурсы и глобальный охват для ускорения наших инноваций

Подход Taalas позволяет создавать чипы, которые на порядок мощнее универсальных решений той же Nvidia и при этом в 20 раз дешевле в производстве.

Сумма сделки не разглашается.