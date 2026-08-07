Так снимает новый флагман Xiaomi: опубликованы примеры фото 200-мегапиксельного Redmi K100 Pro Max

Redmi продолжает раскрывать подробности о новом флагмане K100 Pro Max. На этот раз компания подтвердила использование в смартфоне 200-мегапиксельного сенсора, а также опубликовала примеры фото, сделанные устройством. Правда, фото сделаны днем, как снимает камера в сложных условиях или при нехватке света — пока непонятно.

Изображение: Redmi

Основная камера позволяет делать фотографии с разрешением до 16 384 х 12 288 пикселей. Большое разрешение используется для реализации 2- и 3-кратного зума за счет кадрирования изображения непосредственно с матрицы. Redmi называет такой режим зумом без потери качества.

Перископный модуль обеспечивает 5-кратный оптический зум. Сверхширокоугольная камера получила 50-мегапиксельный сенсор и объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 17 мм. Redmi показала примеры снимков, сделанных на фокусных расстояниях 17, 24, 48, 120 и 240 мм (то есть максимальный зум — 14х).

Изображение: Redmi

Изображение: Redmi

Другая особенность K100 Pro Max — аудиосистема формата 2.1, разработанная при участии Bose. В нее входят два широкополосных динамика и отдельный низкочастотный. За тактильную отдачу отвечает мощный вибромотор.

Redmi K100 Pro Max получит 6,9-дюймовый экран OLED на новом люминесцентном материале M11 с кадровой частотой 185 Гц, локальной пиковой яркостью до 4500 нит и охватом 90% цветового пространства BT.2020.

Изображение: Redmi

В основу аппаратной платформы ляжет SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-series, дополненная отдельным чипом AI Display Chip D2. Последний предназначен для обработки изображения и улучшения работы дисплея.

Изображение: Redmi

Изображение: Redmi

Еще одной сильной стороной смартфона должна стать автономность: смартфон получит батарею емкостью 9070 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт. При этом K100 Pro Max сможет выступать и в роли внешнего аккумулятора: мощность обратной проводной зарядки достигает 27 Вт, а беспроводной — 22,5 Вт.