Новый бойлер Xiaomi получил двойной бак и восьмилетнюю защиту от протечек: при объеме 80 литров он способен выдать до 1120 литров горячей воды

Xiaomi начала в Китае предварительные продажи нового умного водонагревателя Mijia Smart Electric Water Heater Pro объемом 80 литров. Модель получила двухсекционный бак, мощный нагреватель на 3300 Вт, систему защиты от накипи и антибактериальную обработку воды, а также умеет работать в составе экосистемы умного дома Xiaomi.

Главной особенностью новинки стала технология динамического увеличения запаса горячей воды. При физическом объеме бака 80 литров Xiaomi заявляет возможность получить до 1120 литров горячей воды — то есть в 14 раз больше номинальной емкости. Такой результат достигается за счет непрерывного нагрева и смешивания воды. Производитель рассчитывает, что возможностей устройства хватит даже для большой семьи, где несколько человек подряд принимают душ.

Внутри установлены две независимые секции, каждая из которых может работать отдельно. Если горячая вода нужна в небольшом количестве и как можно быстрее, можно включить только одну секцию. Для длительного использования и последовательного приема душа несколькими людьми задействуются обе.

Изображение: Xaiomi через ITHome Источник изображения: IT Home

Xiaomi также серьезно занялась борьбой с накипью. Система Mijia Revitalizing Purifying Bottle выделяет специальные вещества, препятствующие образованию отложений, а заявленная эффективность защиты достигает 98,3%. Дополнительно используется антибактериальная технология на основе ионов серебра, эффективность которой заявлена на уровне до 99,99%. По утверждению компании, благодаря такой системе бак не требует регулярной очистки, а магниевый анод не придется периодически менять.

Есть у водонагревателя и необычный режим «минерального» душа. Он предусматривает добавление в воду стронция и цинка: заявленная концентрация составляет не менее 0,43 мг/л и 0,17 мг/л соответственно. Xiaomi утверждает, что это должно сделать жесткую воду более комфортной для кожи.

При этом 80-литровый бак постарались сделать относительно компактным. Корпус имеет плоскую конструкцию толщиной 320 мм, а его габариты составляют 890 × 607 × 357 мм. Водонагреватель поддерживает Xiaomi HyperOS Connect, поэтому его можно удаленно включать и настраивать через экосистему умного дома, а также добавлять в автоматические сценарии.

Рекомендованная цена Mijia Smart Electric Water Heater Pro составляет 2499 юаней (370 долларов), но на старте продаж устройство предлагают за 2299 юаней (340 долларов). С учетом государственной субсидии в Китае стоимость может снизиться до 1954,15 юаня (290 долларов). Полноценные продажи начнутся 13 августа.

Xiaomi предоставляет на водонагреватель пятилетнюю гарантию. Кроме того, при обнаружении протечки бака в течение восьми лет компания обещает бесплатно заменить устройство.