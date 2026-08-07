Астронавты NASA выполнили выход в открытый космос для модификации энергосистемы МКС

Астронавты NASA Джессика Меир и Анил Менон выполнили работы за пределами Международной космической станции (МКС). Выход продолжался 6 часов 27 минут, астронавты вернулись на станцию вчера, 6 августа, в 15:00 по времени Восточного побережья США (в 22:00 мск).

Фото: NASA

Во время выхода в открытый космос астронавты выполнили запланированные работы: подготовили силовой канал 3B, который в будущем позволит установить выдвижные солнечные панели iROSA. Панели обеспечат дополнительную энергию для орбитальной лаборатории — это необходимо как для поддержки критически важных систем, так и для безопасного и контролируемого схода МКС с орбиты.

В NASA заявили, что это был 281-й выход в открытый космос для работ по сборке, обслуживанию и модернизации космической станции. Также это был первый выход в открытый космос для Менона и шестой — для Меир.