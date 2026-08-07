Титановый корпус, сапфировое стекло, датчики ЧСС и SpO2, регистрация ЭКГ, GPS, 21 день автономности. Представлены умные часы Huawei Watch GT 7 Pro

Huawei официально представила Watch GT 7 Pro — умные часы нового поколения. По аппаратной части новинка практически полностью повторяет предшественника, основные изменения коснулись внешнего оформления и программных возможностей.

Изображение: Huawei

Часы по-прежнему выполнены в титановом корпусе, оснащены сапфировым стеклом и керамической задней крышкой. При этом Huawei обновила цветовую палитру (серебристая версия теперь доступна с зелеными или желтыми акцентами), а комплектный ремешок был переработан, чтобы сделать часы более удобными для повседневного ношения.

Huawei Watch GT 7 Pro получили 1,47-дюймовый экран AMOLED с разрешением 466 x 466 пикселей и пиковой яркостью 3000 нит. Встроенный набор датчиков поддерживает измерение пульса, уровня кислорода в крови (SpO?), температуры кожи. Также поддерживается регистрация ЭКГ. Есть защита от воды — 5ATM.

Изображение: Huawei

Производитель обещает до 21 дня работы при минимальной нагрузке, около 12 дней при обычном использовании и до 7 дней с постоянно активным режимом Always-On Display. Также есть Bluetooth 6.0, GPS, NFC, встроенные динамик и микрофон.

В Watch GT 7 Pro Huawei добавила режим Pro Ski для любителей горнолыжного спорта: он отслеживает максимальные перегрузки (G), записывает маршрут и помогает ориентироваться на горнолыжных курортах. Кроме того, компания обновила спортивные режимы для велосипедистов, игроков в гольф и бегунов — расширены статистика и функциональность.

Изображение: Huawei

В Китае Huawei Watch GT 7 Pro уже поступили в продажу по цене 2688 юаней (около 399 долларов). Когда часы появятся на международном рынке, компания пока не сообщает.