Часы, которые ошибаются всего на секунду за 30 миллионов лет: в США запустят производство сверхточных и сверхкомпактных атомных часов

Американская компания IonQ получила от Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) дополнительный контракт на 28 млн долларов для расширения производства компактных оптических атомных часов Evergreen-05. В общей сложности компания должна изготовить и поставить 125 таких устройств для государственных заказчиков США.

Изображение: Shimon Kolkowitz/EurekAlert!

Проект реализуется в рамках программы DARPA It's About Time, цель которой — создать автономные сверхточные системы синхронизации, не зависящие от спутниковой навигации. Такие часы предназначены для радаров, защищенных систем связи, высокоточной навигации и геолокации, особенно в ситуациях, когда сигнал GPS недоступен или намеренно подавляется.

Главное преимущество Evergreen-05 — сочетание высокой точности и компактных размеров. Устройство помещается в корпус объемом всего около пяти литров (размером с коробку для обуви). Для сравнения, классические лабораторные оптические атомные часы обычно занимают целые стойки оборудования.

Несмотря на миниатюрные размеры, система обеспечивает стабильность синхронизации на уровне 50 фемтосекунд за одну секунду и способна сохранять точность до наносекунд в течение десяти суток без внешнего источника времени. В IonQ утверждают, что такая точность эквивалентна накоплению ошибки менее одной секунды примерно за 30 миллионов лет.

Инженеры также подготовили устройство к эксплуатации вне лабораторий: конструкция рассчитана на использование на наземной технике, кораблях и воздушных платформах.

Для выполнения нового заказа IonQ дополнительно инвестирует 15 млн долларов в расширение производства. Средства направят на строительство специализированных производственных помещений, закупку оборудования, создание испытательной инфраструктуры и найм новых сотрудников. Компания рассчитывает перейти от ограниченного выпуска к полноценному серийному производству подобных систем.

Технология Evergreen-05 перешла к IonQ после приобретения стартапа Vector Atomic в 2025 году. Разработка этих часов финансировалась DARPA с 2019 года в рамках программы Robust Optical Clock Network, а новый контракт стал очередным этапом на пути к их практическому внедрению.