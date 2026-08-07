Часы, которые ошибаются всего на секунду за 30 миллионов лет: в США запустят производство сверхточных и сверхкомпактных атомных часов
Выпустят 125 единиц
Американская компания IonQ получила от Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) дополнительный контракт на 28 млн долларов для расширения производства компактных оптических атомных часов Evergreen-05. В общей сложности компания должна изготовить и поставить 125 таких устройств для государственных заказчиков США.
Проект реализуется в рамках программы DARPA It's About Time, цель которой — создать автономные сверхточные системы синхронизации, не зависящие от спутниковой навигации. Такие часы предназначены для радаров, защищенных систем связи, высокоточной навигации и геолокации, особенно в ситуациях, когда сигнал GPS недоступен или намеренно подавляется.
Главное преимущество Evergreen-05 — сочетание высокой точности и компактных размеров. Устройство помещается в корпус объемом всего около пяти литров (размером с коробку для обуви). Для сравнения, классические лабораторные оптические атомные часы обычно занимают целые стойки оборудования.
Несмотря на миниатюрные размеры, система обеспечивает стабильность синхронизации на уровне 50 фемтосекунд за одну секунду и способна сохранять точность до наносекунд в течение десяти суток без внешнего источника времени. В IonQ утверждают, что такая точность эквивалентна накоплению ошибки менее одной секунды примерно за 30 миллионов лет.
Инженеры также подготовили устройство к эксплуатации вне лабораторий: конструкция рассчитана на использование на наземной технике, кораблях и воздушных платформах.
Для выполнения нового заказа IonQ дополнительно инвестирует 15 млн долларов в расширение производства. Средства направят на строительство специализированных производственных помещений, закупку оборудования, создание испытательной инфраструктуры и найм новых сотрудников. Компания рассчитывает перейти от ограниченного выпуска к полноценному серийному производству подобных систем.
Технология Evergreen-05 перешла к IonQ после приобретения стартапа Vector Atomic в 2025 году. Разработка этих часов финансировалась DARPA с 2019 года в рамках программы Robust Optical Clock Network, а новый контракт стал очередным этапом на пути к их практическому внедрению.
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