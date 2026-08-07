Sony перевыпустит успешные наушники шестилетней давности по сниженной цене. WH-1000XM4C ожидаются в сентябре

Компания Sony, как сообщает ресурс Dealabs, готовит неожиданное возвращение наушников WH-1000XM4. Новая модель будет называться WH-1000XM4C, и фактически это те же наушники, что вышли шесть лет назад.

Источник говорит, что новинка выйдет уже 7 сентября по цене 250 долларов/евро. Характеристики совпадают с оригинальной моделью, разве что автономность составит 34 часа против 38 часов у WH-1000XM4, но не факт, что в реальности разница будет иметь место.

Фото Dealabs

Ожидается, что эта новая модель будет доступна в трех цветах: серебристый, черный и лавандовый. Напомним, модель XM4 считалась очень удачной, а вот XM5 активно критиковали за уменьшенные динамики и нескладывающуюся конструкцию. Учитывая, что XM6 вышли с ценой 450 долларов, перевыпуск старой успешной модели за 250 долларов выглядит более чем логично.