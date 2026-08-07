Zotac подарила пользователю GeForce RTX 5090 после четырех безуспешных попыток отремонтировать RTX 4090

Владелец GeForce RTX 4090 от Zotac после четырех обращений по гарантии получил от компании новую GeForce RTX 5090. Это редкий случай, когда производитель бесплатно заменил проблемную видеокарту предыдущего поколения совершенно новой. Правда, это на фоне многочисленных безуспешных попыток ремонта.

Историей на Reddit поделился пользователь Prudent_Echidna1254. По его словам, в течение года RTX 4090 регулярно вызывала «синие экраны смерти», зависания компьютера, артефакты. В итоге видеокарту пришлось четыре раза отправлять в сервис по гарантии.

Последнее обращение произошло примерно за месяц до окончания трехлетней гарантии. Пользователь опасался, что очередной ремонт ни к чему не приведет, и проблема снова проявится уже после окончания гарантийного срока. Примерно через 30 дней после обращения он связался с американским подразделением Zotac, чтобы узнать о статусе ремонта. В компании в итоге решили прекратить бесконечный цикл замен и предложили клиенту GeForce RTX 5090.

Таким образом, вместо в очередной раз «отремонтированной» RTX 4090 пользователь получил актуальный флагман Nvidia без доплаты. Подобные решения производители иногда принимают, если повторный ремонт не устраняет проблему, но это не является стандартной практикой.

Правда, есть нюанс: на полученную RTX 5090 Zotac предоставила всего 30 дней гарантии. Почему срок оказался настолько коротким, производитель не объяснил.

Пользователи Reddit оценили поступок ZOTAC неоднозначно. Одни похвалили американскую службу поддержки за бесплатную замену RTX 4090 на более дорогую RTX 5090, другие обратили внимание на то, что владельцу пришлось четыре раза обращаться по гарантии из-за проблем с видеокартой.

При этом это единичный случай, а не новая политика ZOTAC по бесплатной замене RTX 4090 на RTX 5090.