Rolls-Royce обогнал Renault и Tesla по продажам новых автомобилей в России

Премуим-Hyundai под брендом Genesis тоже не пользуется особым спросом у россиян

По итогам января–июля 2026 года ряд известных автомобильных брендов показал в России крайне низкие продажи новых легковых автомобилей — ниже, чем премиальные марки Rolls-Royce, Bentley и Lamborghini. Об этом сообщает глава «Автостата» Сергей Целиков.

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Согласно статистике, худший результат среди известных брендов у Opel, Jaguar и Alfa Romeo — по 6 проданных автомобилей. Далее следуют Acura (7 машин), Fiat (9), Peugeot (21), Renault (36), Citroen (85), Tesla (89) и Genesis (127). Для сравнения, за тот же период в России было продано 143 автомобиля Rolls-Royce, 124 Bentley и 120 Lamborghini. Таким образом, сверхдорогие люксовые марки превзошли по объему продаж ряд массовых и некогда популярных брендов.

Сергей Целиков отмечает, что в статистике есть и другие марки с еще меньшими продажами, однако большинство из них — малоизвестные китайские или редкие американские бренды. В рейтинг вошли только хорошо знакомые российским покупателям производители.