Lenovo готовит ThinkBook Aeroblade — настолько тонкий ноутбук, что для портов USB-C пришлось сделать утолщение

Но толщина в миллиметрах всё же пока неизвестна

Компания Lenovo готовит новый ноутбук семейства ThinkBook, который получит собственное имя Aeroblade. Связано оно с очень тонким корпусом, и первые изображения объясняют это имя.

Как можно видеть, корпус очень тонкий. Настолько тонкий, что Lenovo пришлось делать утолщение для портов USB-C. При этом ракурс изображений таков, что точно оценить толщину всё же не получится.

Фото Windows Latest

Технических подробностей пока нет. Можно видеть крупный тачпад, а экран, вероятно, имеет диагональ 13-14 дюймов.

Фото Windows Latest

Фото Windows Latest

Учитывая толщину, вероятно, в основе лежит не самый мощный процессор. Возможно, это свежие Intel Panther Lake или вообще Snapdragon X2.