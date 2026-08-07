Ракетный двигатель напечатали на 3D-принтере: Leap Space показала Serrano

Компания Leap Space представила новый ракетный двигатель Serrano, значительная часть деталей которого изготовлена методом металлической 3D-печати. Двигатель предназначен для перспективной ракеты-носителя Bighorn, рассчитанной на запуск малых спутников.

Главная особенность Serrano — сама конструкция и способ ее производства. Вместо изготовления и последующей сборки сотен отдельных деталей Leap Space объединяет их в крупные сложные элементы с помощью аддитивной технологии. Это позволяет сократить количество компонентов и соединений, уменьшить число производственных операций и ускорить выпуск двигателей.

3D-печать дает инженерам и больше свободы при проектировании. Внутри Serrano можно создавать сложные каналы охлаждения и другие элементы, изготовление которых традиционными методами было бы крайне сложным или вообще невозможным. Геометрию компонентов при этом можно оптимизировать под движение потоков, давление и теплообмен.

Leap Space рассчитывает, что такой подход позволит одновременно снизить массу двигателя, повысить его эффективность и упростить дальнейшую модернизацию. При изменении конструкции компании не придется перестраивать большое количество производственной оснастки — новую версию можно быстрее отправить в печать.

Serrano станет силовой установкой ракеты Bighorn, которую Leap Space разрабатывает для рынка запусков небольших спутников. Компания рассчитывает, что 3D-печать поможет снизить стоимость производства и быстрее наращивать выпуск ракет по мере роста числа заказов.

Главным испытанием станут огневые тесты двигателя, а затем и реальные запуски Bighorn. Именно они покажут, сможет ли Leap Space на практике реализовать обещанное сочетание низкой стоимости, высокой надежности, эффективности и быстрого производства.