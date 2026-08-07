Огромная ракета Starship S40 стала серьезной проблемой: SpaceX пытается вытащить 52-метровый космический корабль из океана, но операция «не выглядит многообещающей»

Никто не ожидал, что после 13-го испытательного полета Starship Ship 40 уцелеет и останется на плаву

Эпопея с попыткой выловить и отбуксировать космический корабль Starship Ship 40 из Индийского океана продолжается. SpaceX опубликовала новые фото и видео спасательной операции.

«Команда SpaceX по поиску и эвакуации продолжает работы по извлечению из Индийского океана корабля Starship, использовавшегося в 13-м испытательном полете. Специалистам приходится преодолевать трудности, вызванные сложными условиями и усиливающимся волнением моря, в ходе операции по транспортировке 52-метрового космического корабля в порт», — написала компания на своей страничке в соцсети X.

А вот как операцию прокомментировал Илон Маск: «К сожалению, спасение корабля Starship в данный момент не выглядит многообещающим. Но несмотря на это, нашим командам удалось получить детальные изображения критических участков теплозащитного экрана корабля и двигателей, для будущих модернизаций».

Проблема не только в волнении, но и в габаритах — не так-то просто 52-метровую ракету зацепить и отбуксировать на десятки сотен километров.

Starship Ship 40 стал участником 13-го испытательного полета — одного из самых успешных в программе Starship. Предшественник взорвался при приводнении, и никто не ожидал, что Ship 40 уцелеет.