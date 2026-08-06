SpaceX отправит ИИ в космос на чипах Nvidia: спутники Starmind AI1 получат Rubin GPU и Vera CPU

SpaceX объявила о сотрудничестве с Nvidia при создании вычислительной платформы спутника Starmind AI1, который разрабатывается как орбитальный дата-центр для задач искусственного интеллекта.

Компания сообщила, что каждый спутник будет оснащён GPU Nvidia Rubin и процессорами Nvidia Vera. Это первое официальное раскрытие аппаратной конфигурации проекта.

В тот же день во время отчёта SpaceX за II квартал Илон Маск заявил, что компания решила строить всю свою ИИ-инфраструктуру исключительно на оборудовании Nvidia, поскольку считает архитектуру Vera Rubin лучшим доступным решением. Он также сообщил, что к концу 2027 года SpaceX рассчитывает довести суммарную вычислительную мощность своей инфраструктуры до 10 ГВт. Компания подчёркивает, что это прогноз по всей вычислительной инфраструктуре, а не характеристика спутниковой группировки Starmind.

Источник: teslarati

По данным Interesting Engineering, испытания первого прототипа Starmind AI1 запланированы на начало 2027 года, а серийное производство может начаться позднее в том же году, если разработка будет идти по графику. При этом SpaceX пока не раскрыла, сколько спутников войдёт в систему, какую вычислительную производительность они обеспечат на орбите и на каком этапе находится получение необходимых разрешений для развёртывания группировки.

Выбор платформы Nvidia определяет аппаратную основу проекта, однако ключевые технические вопросы ещё остаются открытыми. Орбитальные вычислительные системы должны работать в условиях радиации, эффективно отводить тепло в вакууме, обеспечивать стабильное энергоснабжение, восстанавливаться после сбоев и поддерживать высокоскоростную передачу данных без возможности регулярного технического обслуживания.

Пока SpaceX не раскрывает архитектуру хранения данных, сетевую организацию системы и реальные показатели производительности будущих спутников.