Верхняя ступень ракеты Falcon 9 упала на Луну — это подтвердили в NASA

NASA и Европейская южная обсерватория (ESO) подтвердили столкновение верхней ступени ракеты SpaceX Falcon 9 с поверхностью Луны. «Рано утром в среду верхняя ступень ракеты Falcon 9 незапланированно упала на поверхность Луны», — сказала представитель NASA Келси Янг.

Последствия удара удалось зафиксировать астрономам Европейской южной обсерватории с помощью телескопа Паранальской обсерватории в Чили. В течение 5–10 минут после столкновения ученые наблюдали облако вещества, в спектре которого были обнаружены линии паров натрия и лития.

Как объяснил руководитель исследовательской группы ESO Карл Шмидт, натрий, вероятнее всего, был выброшен из лунного грунта в момент удара. Литий же, по предварительной версии, попал в облако из компонентов самой ракеты и имеет земное происхождение. При этом исследователи подчеркивают, что анализ еще продолжается, а окончательные выводы будут опубликованы позже.

Инцидент произошел утром 5 августа и завершил почти полуторагодовое путешествие ракеты после выполнения ее основной миссии по выводу к Луне американского посадочного модуля Blue Ghost 1. После отделения полезной нагрузки у верхней ступени не осталось достаточного запаса топлива для возвращения к Земле или контролируемого схода с орбиты, постепенно траектория ракеты пересеклась с орбитой Луны. По словам исследователя NASA Келси Янг, именно этот сценарий и привел к незапланированному столкновению с лунной поверхностью.

Изображение сгенерировано Gemini

Еще до столкновения специалисты NASA прогнозировали, что четырехтонная ступень врежется в поверхность Луны со скоростью около 8700 км/ч. По расчетам ученых, удар должен был оставить кратер диаметром около 18 метров и глубиной примерно 3,6 метра.