NASA собрало корабль Orion для Artemis III: подготовка миссии идёт быстрее предыдущего запуска

Корабль уже получил объединённые жилой и служебный модули, сборка ракеты SLS ускорилась на несколько месяцев благодаря повторному использованию оборудования и компонентов

NASA сообщило о завершении одного из ключевых этапов подготовки миссии Artemis III: 30 июля в Космическом центре имени Кеннеди были состыкованы экипажный и служебный модули корабля Orion.

После завершения испытаний инженеры впервые включат питание полностью собранного корабля, а затем продолжат комплексные проверки и установку оставшегося оборудования. На Artemis III должны отправиться астронавты NASA Рэнди Бресник (Randy Bresnik), Андре Дуглас (Andre Douglas), Фрэнк Рубио (Frank Rubio) и астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано (Luca Parmitano).

Миссия станет демонстрацией технологий, необходимых для будущих высадок на Луну. Во время полёта Orion должен проверить сближение и стыковку с испытательными версиями лунных посадочных систем, которые разрабатывают Blue Origin и SpaceX. Экипажный модуль обеспечит работу астронавтов, а служебный модуль будет отвечать за энергоснабжение, коррекцию орбиты и движение корабля.

Фото: NASA / Amanda Stevenson

Параллельно NASA ускоряет подготовку ракеты Space Launch System (SLS).

На космодроме уже началась сборка боковых твердотопливных ускорителей, завершена проверка их сегментов, а 21 июля был доставлен последний двигатель RS-25 для центральной ступени. В Центре космических полётов имени Маршалла специалисты также завершили все сварочные работы над конструкцией переходного отсека, который заменит промежуточную криогенную разгонную ступень в миссии Artemis III. Освободившаяся разгонная ступень теперь предназначена для Artemis IV.

Фото: NASA / Ben Smegelsky

NASA также активно использует повторное применение оборудования. Для Artemis III модернизируют испытательные конструкции, созданные ещё для Artemis I, а часть компонентов корабля Orion после миссии Artemis II будет повторно использована в последующих экспедициях. По данным агентства, это позволит установить оборудование примерно на 3 месяца раньше, ускорить подготовку Artemis IV более чем на полгода и в дальнейшем использовать свыше 250 компонентов Orion в миссиях Artemis IV и Artemis V. Кроме того, изменения в наземной инфраструктуре сократили время подготовки стартового комплекса почти на 50%, что должно увеличить частоту будущих запусков.

Artemis III рассматривается как следующий этап подготовки к регулярным пилотируемым полётам в рамках лунной программы NASA. Полученный опыт поможет перейти к миссии Artemis IV, запуск которой сейчас планируется на 2028 год.