Ровер Perseverance запечатлел, как Земля скрылась за спутником Марса

Марсоход Perseverance впервые в истории снял с поверхности другой планеты, как Земля исчезает за спутником Марса Фобосом. Последовательность изображений была получена 2 июля с помощью камеры Mastcam-Z: на снимках Земля выглядит как яркая точка на марсианском небе, а затем полностью скрывается за серповидным диском Фобоса.

Съёмка была выполнена вечером 1907-го марсианского дня (сола) миссии в кратере Езеро. На составном изображении Земля движется по кадру сверху слева вниз вправо, тогда как Фобос пересекает её путь в противоположном направлении. В третьем кадре спутник полностью закрывает Землю.

Составной снимок, полученный из семи изображений Земли, проходящей за марсианским спутником Фобосом. Черный фон — результат обработки изображений, в ходе которой был удален посторонний свет на заднем плане для повышения детализации.

Источник: NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS / SSI

Во время наблюдений Фобос диаметром около 27 км находился примерно в 7800 км от поверхности Марса и выглядел значительно крупнее Земли. Наша планета в этот момент находилась на расстоянии около 314 млн км и на изображениях занимает всего 1 пиксель. Учёные отмечают, что Фобос пересекает небо Марса 3 раза в сутки, а Земля остаётся видимой месяцами, однако совпадение их положений требует точного расчёта и удачного момента наблюдений.

В астрономии такое явление называется покрытием — когда один небесный объект полностью закрывает другой для наблюдателя. Это отличается от затмения, при котором объект попадает в тень другого тела. Ранее Perseverance уже наблюдал прохождение Фобоса и Деймоса по диску Солнца, но покрытие Земли удалось зафиксировать впервые.