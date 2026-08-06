Новый смартфон Redmi за 150 долларов. Представлен Redmi 17 с большим экраном и батареей 6300 мАч

Xiaomi официально представила в Китае новый бюджетный смартфон Redmi 17 5G. Аппарат получил экран IPS с диагональю 6,9 дюйма, разрешением 1600 × 720 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и яркостью 800 нит.

Изображение: Redmi через Gizmochina

Redmi 17 5G работает под управлением HyperOS 3. В основе устройства лежит 6-нанометровая SoC Unisoc T8300 с 8-ядерным процессором. Емкость аккумулятора составила 6300 мАч. По заявлению Xiaomi, батарея сохраняет свои рабочие характеристики на протяжении четырех лет эксплуатации. Поддерживаются проводная зарядка мощностью 15 Вт, обратная проводная зарядка на 7,5 Вт, а также протоколы Power Delivery и Quick Charge.

Фронтальная камера 13-мегапиксельная, основная — 8-мегапиксельная. Смартфон получил поддержку 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, USB Type-C, классический 3,5-миллиметровый разъем для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты устройства составляют 171,56 × 79,47 × 8,15 мм, вес — 210 граммов.

Версия с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш- памяти стоит 999 юаней (около 150 долларов), а вариант с 6/128 ГБ оценен в 1199 юаней (примерно 180 долларов). Покупателям доступны три цвета корпуса: синий, черный и белый.