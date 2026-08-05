Гибридный VTOL получил батарею без жидкостного охлаждения: Jaunt делает ставку на пассивное охлаждение

Новая аккумуляторная система для грузового дрона JC-250 и тактической платформы JX-250 должна обеспечить производительность жидкостного охлаждения без насосов, трубок и дополнительного веса

Компания Jaunt Air Mobility выбрала Calogy Solutions для разработки аккумуляторной системы для своих гибридно-электрических летательных аппаратов JC-250 и JX-250. Новая батарея использует технологию пассивного воздушного охлаждения Uni.T, которая должна обеспечить эффективность управления температурой, сравнимую с жидкостными системами, но без насосов, охлаждающей жидкости и дополнительных трубопроводов.

Охлаждение аккумуляторов остаётся одной из ключевых проблем электрической авиации: во время вертикального взлёта, зависания и набора высоты батареи испытывают высокие нагрузки и выделяют значительное количество тепла. Традиционные жидкостные системы позволяют контролировать температуру, но увеличивают массу и усложняют конструкцию из-за дополнительных компонентов.

Calogy предлагает использовать пассивную систему охлаждения, которая может снизить вес аккумуляторного блока и дать инженерам больше возможностей для увеличения полезной нагрузки или дальности полёта.

Источник: Jaunt Air Mobility

Архитектура батареи также разработана с учётом ограничения распространения теплового разгона (thermal runaway — быстрого неконтролируемого нагрева аккумуляторной ячейки при повреждении). Если одна ячейка выйдет из строя, то конструкция должна помочь локализовать выделение тепла внутри блока без добавления сложных систем охлаждения. Стабильная температура аккумуляторов необходима не только для безопасности, но и для поддержания постоянной мощности гибридной силовой установки при повторяющихся циклах полёта.

Первым эту батарею получит грузовой дрон Jaunt JC-250, затем система будет интегрирована в тактическую платформу JX-250. Оба аппарата используют одинаковую гибридно-электрическую силовую архитектуру и схему Slowed-Rotor Compound (комбинированная схема с замедленным несущим винтом, при которой часть подъёмной силы в горизонтальном полёте создаёт крыло). Такая конструкция позволяет сочетать вертикальный взлёт и посадку с более эффективным крейсерским полётом, а также сохраняет возможность авторотации (вращения винта за счёт набегающего потока воздуха) или планирования при полной потере мощности.