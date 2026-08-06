SpaceX планирует вывод ещё 100 000 спутников: новым игрокам становится тесно

FCC получила заявки на новые группировки связи от Amazon, Blue Origin и десятков компаний, но конкурировать со Starlink без уникальной ниши становится всё сложнее

Новая волна спутниковых группировок заявила права на частоты для связи на негеостационарной орбите (NGSO, орбиты, где спутники движутся относительно Земли и не остаются над одной точкой планеты). В последнем раунде рассмотрения заявок Федеральной комиссии по связи США (FCC) участвовали как крупнейшие компании с уже работающими системами, так и новые игроки, которым предстоит конкурировать с операторами вроде SpaceX и Amazon.

Крупнейшую заявку подала SpaceX: компания запросила разрешение ещё на 100 000 спутников для следующего поколения группировки Starlink. Для сравнения, ранее SpaceX подавала заявку примерно на 30 000 аппаратов второго поколения, а сейчас уже вывела на орбиту более 10 000 спутников Starlink и самостоятельно производит, запускает и эксплуатирует свою сеть. Отдельно компания также работает над получением разрешения на размещение до 1 млн орбитальных дата-центров.

Amazon участвует в этом направлении через проект Kuiper. Компания уже получила разрешение более чем на 4500 спутников второго поколения, а на сегодня вывела более 390 из 3232 одобренных спутников первого поколения. Этого количества достаточно, чтобы начать коммерческое предоставление услуг в ближайшие месяцы. Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, также подала заявку более чем на 5400 спутников TeraWave, ориентированных на корпоративных и государственных пользователей.

Источник: SpaceX

Свои планы расширения представили и другие крупные операторы. Европейские компании Eutelsat и SES подали заявки на дополнительные спутники для развития уже существующих небольших группировок, а канадская Telesat использует процедуру для изменения параметров будущей сети Lightspeed. Компания планирует начать развёртывание первых 198 спутников в 2028 году.

При этом новые участники рынка — Logos, Rivada, CesiumAstro, Astra, LTS Systems/Theia и SN Space компании SpinLaunch — суммарно заявили более 13 700 спутников, но пока находятся на начальном этапе создания собственных группировок. Они делают ставку в основном на защищённую и частную связь для корпоративных и государственных заказчиков, а не на массовый интернет для потребителей.

По мнению аналитиков, прямое соперничество с масштабом Starlink и Amazon будет крайне сложным из-за их финансовых возможностей, собственных производственных мощностей и доступа к запускам. Поэтому перспективными направлениями для новых операторов могут стать специализированные решения, где важны суверенность, безопасность и задачи конкретных заказчиков.

Дополнительным фактором остаётся геополитика: конкуренция между американскими и китайскими спутниковыми сетями может повлиять на то, какие системы будут выбирать разные страны.