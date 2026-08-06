SpaceX планирует вывод ещё 100 000 спутников: новым игрокам становится тесно

FCC получила заявки на новые группировки связи от Amazon, Blue Origin и десятков компаний, но конкурировать со Starlink без уникальной ниши становится всё сложнее

Наука и космос

Новая волна спутниковых группировок заявила права на частоты для связи на негеостационарной орбите (NGSO, орбиты, где спутники движутся относительно Земли и не остаются над одной точкой планеты). В последнем раунде рассмотрения заявок Федеральной комиссии по связи США (FCC) участвовали как крупнейшие компании с уже работающими системами, так и новые игроки, которым предстоит конкурировать с операторами вроде SpaceX и Amazon.

Крупнейшую заявку подала SpaceX: компания запросила разрешение ещё на 100 000 спутников для следующего поколения группировки Starlink. Для сравнения, ранее SpaceX подавала заявку примерно на 30 000 аппаратов второго поколения, а сейчас уже вывела на орбиту более 10 000 спутников Starlink и самостоятельно производит, запускает и эксплуатирует свою сеть. Отдельно компания также работает над получением разрешения на размещение до 1 млн орбитальных дата-центров.

Amazon участвует в этом направлении через проект Kuiper. Компания уже получила разрешение более чем на 4500 спутников второго поколения, а на сегодня вывела более 390 из 3232 одобренных спутников первого поколения. Этого количества достаточно, чтобы начать коммерческое предоставление услуг в ближайшие месяцы. Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, также подала заявку более чем на 5400 спутников TeraWave, ориентированных на корпоративных и государственных пользователей.

Источник: SpaceX

Свои планы расширения представили и другие крупные операторы. Европейские компании Eutelsat и SES подали заявки на дополнительные спутники для развития уже существующих небольших группировок, а канадская Telesat использует процедуру для изменения параметров будущей сети Lightspeed. Компания планирует начать развёртывание первых 198 спутников в 2028 году.

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При этом новые участники рынка — Logos, Rivada, CesiumAstro, Astra, LTS Systems/Theia и SN Space компании SpinLaunch — суммарно заявили более 13 700 спутников, но пока находятся на начальном этапе создания собственных группировок. Они делают ставку в основном на защищённую и частную связь для корпоративных и государственных заказчиков, а не на массовый интернет для потребителей.

По мнению аналитиков, прямое соперничество с масштабом Starlink и Amazon будет крайне сложным из-за их финансовых возможностей, собственных производственных мощностей и доступа к запускам. Поэтому перспективными направлениями для новых операторов могут стать специализированные решения, где важны суверенность, безопасность и задачи конкретных заказчиков.

Дополнительным фактором остаётся геополитика: конкуренция между американскими и китайскими спутниковыми сетями может повлиять на то, какие системы будут выбирать разные страны.

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