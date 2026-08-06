2000 километров на баке бензина: Nissan Qashqai установил рекорд экономичности

Nissan установила новый рекорд Гиннесса с кроссовером Qashqai e-Power. Автомобиль преодолел 1980 километров без дозаправки и подзарядки — это лучший результат среди серийных кроссоверов с электрической силовой установкой увеличенного запаса хода (EREV), не поддерживающей зарядку от внешней сети.

Фото: Nissan

Рекордный заезд проходил в Колумбии с 14 по 17 июля. Маршрут стартовал в Боготе, расположенной на высоте около 2640 метров над уровнем моря, а завершился на побережье Карибского моря — испытатели преодолели самые разные дорожные и климатические условия.

Компания не раскрыла точный маршрут и средний расход топлива. При этом известно, что значительная часть пути проходила по затяжным спускам. Это позволило максимально эффективно использовать систему рекуперативного торможения, которая возвращает часть энергии обратно в аккумулятор и снижает расход топлива.

Qashqai e-Power оснащен фирменной гибридной системой Nissan. Под капотом установлен 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 154 л.с., однако он не связан с колесами напрямую. Двигатель работает исключительно как генератор, вырабатывая электроэнергию для компактной батареи емкостью 2,1 кВт·ч, а сам автомобиль приводит в движение электромотор мощностью 188 л.с. с крутящим моментом 330 Н·м.

Благодаря такой схеме кроссовер разгоняется и управляется практически как электромобиль, но при этом владельцу не нужно искать зарядные станции — достаточно обычной заправки бензином.

В Nissan заявили, что новый рекорд наглядно демонстрирует возможности технологии e-Power в реальных дорожных условиях. Хотя реальными такие условия можно назвать с большими оговорками.

Интересно, что это уже не первый рекорд Qashqai. Два года назад кроссовер попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый высокий в мире автомобильный прыжок на банджи с высоты 65 метров.