В России представили умные очки Ray-Ban в стиле «Одиссеи»

Российская компания Caviar представила коллекцию «Одиссея», созданную на основе умных очков Ray-Ban Wayfarer II. В серию вошли две версии: с декоративными элементами из золота 999 пробы и серебра 925 пробы. Каждая из них выпущена ограниченным тиражом в 24 экземпляра — по числу песен в поэме Гомера.

Изображение: Caviar

Дизайн вдохновлен древнегреческой культурой и символикой Итаки. На металлические элементы оправы нанесена гравировка с античными орнаментами, а дужки украшены узором из черной эмали, напоминающим звездное небо, которое, по замыслу авторов, отсылает к путешествию Одиссея.

Изображение: Caviar

Все декоративные детали и отделка выполняются вручную. Кроме очков, в комплект входит зарядный футляр, отделанный черной крокодиловой кожей и дополненный фирменной эмблемой бренда.

Изменения коснулись внешнего оформления устройства. Технические характеристики Ray-Ban Wayfarer II остались прежними: очки оснащены камерой, динамиками, поддерживают сенсорное управление и голосового помощника.