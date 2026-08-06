Представлен Redmi Note 17 для глобального рынка. 8000 мАч, 45 Вт, 6 лет обновлений, IP65 — за 300 долларов

Он получил большой экран с диагональю 6,9 дюйма

Redmi Note 17 вышел за пределами Китая — смартфон представили в Индии. Главной особенностью новинки стал аккумулятор емкостью 8000 мА·ч — один из самых крупных в истории устройств Redmi.

Изображение: Redmi через Gizmochina

Смартфон получил 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей TrueColor с адаптивной частотой обновления до 120 Гц, полным охватом цветового пространства DCI-P3 и пиковой яркостью до 1800 нит. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i.

В основе аппаратной платформы лежит SoC Snapdragon 4 Gen 4, выполненный по 4-нм техпроцессу. По заявлению Redmi, устройство рассчитано на стабильную работу (по состоянию из коробки) в течение 48 месяцев эксплуатации.

Изображение: Redmi через Gizmochina

Аккумулятор емкостью 8000 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт (зарядное устройство входит в комплект поставки) и обратную проводную мощностью 22,5 Вт.

Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор с двукратным зумом (за счет кропа), фронтальная камера — с 8-мегапиксельным датчиком.

Redmi Note 17 работает под управлением Android 16 с оболочкой HyperOS 3. Компания обещает четыре крупных обновления Android и шесть лет обновлений безопасности.

Также Redmi Note 17 получил защиту IP65, подэкранный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и усиленную внутреннюю конструкцию корпуса.

Цены в Индии выглядят так: