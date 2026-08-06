Представлен Redmi Note 17 для глобального рынка. 8000 мАч, 45 Вт, 6 лет обновлений, IP65 — за 300 долларов
Он получил большой экран с диагональю 6,9 дюйма
Redmi Note 17 вышел за пределами Китая — смартфон представили в Индии. Главной особенностью новинки стал аккумулятор емкостью 8000 мА·ч — один из самых крупных в истории устройств Redmi.
Смартфон получил 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей TrueColor с адаптивной частотой обновления до 120 Гц, полным охватом цветового пространства DCI-P3 и пиковой яркостью до 1800 нит. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i.
В основе аппаратной платформы лежит SoC Snapdragon 4 Gen 4, выполненный по 4-нм техпроцессу. По заявлению Redmi, устройство рассчитано на стабильную работу (по состоянию из коробки) в течение 48 месяцев эксплуатации.
Аккумулятор емкостью 8000 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт (зарядное устройство входит в комплект поставки) и обратную проводную мощностью 22,5 Вт.
Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор с двукратным зумом (за счет кропа), фронтальная камера — с 8-мегапиксельным датчиком.
Redmi Note 17 работает под управлением Android 16 с оболочкой HyperOS 3. Компания обещает четыре крупных обновления Android и шесть лет обновлений безопасности.
Также Redmi Note 17 получил защиту IP65, подэкранный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и усиленную внутреннюю конструкцию корпуса.
Цены в Индии выглядят так:
- 6/128 ГБ — 24 999 рупий ($300, $270 по акции);
- 8/128 ГБ — 27 999 рупий ($325, $300 по акции).
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