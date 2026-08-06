Geely раскрыла российские цены на EX5 EM-R — гибридный кроссовер с увеличенным запасом хода

Компания Geely объявила комплектации и стоимость новой гибридной версии кроссовера EX5 для российского рынка. Модификация EM-R получила последовательную гибридную силовую установку, в которой 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 99 л. с. работает как генератор для подзарядки тяговой батареи, а за движение отвечает электромотор мощностью 218 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 8,1 секунды.

Кроссовер построен на платформе GEA и поддерживает три режима движения: электрический, автоматический и мощный. Литий-железо-фосфатная батарея заряжается с 30 до 80% за 20 минут при использовании станции быстрой зарядки. Даже при разряженном аккумуляторе автомобиль может продолжать движение благодаря работе бензинового двигателя.

На российском рынке модель предложат в комплектациях Pro и Max. В базовой версии предусмотрены полностью светодиодная оптика, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, мультимедийная система с экраном 15,4 дюйма, цифровая приборная панель, зимний пакет, а также широкий набор систем безопасности и помощи водителю. Топовая комплектация дополнена панорамной крышей, проекционным дисплеем, электроприводом багажника, камерами кругового обзора, аудиосистемой с 16 динамиками и расширенным набором электронных ассистентов.

Стоимость Geely EX5 EM-R Pro стартует от 3,46 млн рублей, версии Max — от 3,8 млн рублей. По программе трейд-ин цена снижается до 3,2 млн и 3,56 млн рублей соответственно. Продажи новой модификации в России стартуют в ближайшее время.