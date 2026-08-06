Google сократила 52 сотрудника в инженерном центре Вашингтона на фоне ухода ведущих специалистов для создания собственных проектов

Уведомление о массовом сокращении стало первым заметным снижением штата компании в регионе с 2023 года

Google сократила 52 сотрудника в штате Вашингтон, подав уведомление WARN (обязательное уведомление о массовых увольнениях) 8 июля. Компания не указала причину сокращений, уточнив только, что увольнения являются постоянными и не связаны с переносом рабочих мест или передачей работ подрядчикам.

Под сокращение попали специалисты из разных инженерных направлений: разработчики программного обеспечения, инженерные и продуктовые менеджеры, инженеры по мехатронике, UX-дизайнеры и сотрудники отдела подбора персонала. Завершение увольнений запланировано с начала сентября по 4 октября.

Источник: Anthony Quintano

Это первое заметное сокращение Google в штате Вашингтон после 2023 года, когда материнская компания Alphabet сократила 12 000 сотрудников по всему миру, что составляло около 6% штата. Вашингтон остаётся одним из крупнейших инженерных центров Google за пределами штаб-квартиры в Калифорнии: компания работает в регионе более 20 лет, а местные команды занимались Android, Chrome, Cloud, Maps и Ads. Ранее летом Google также сократила сотрудников подразделения Google Cloud, включая команды по кибербезопасности.

Сокращения произошли в ту же неделю, когда Google покинули 4 старших специалиста по искусственному интеллекту: Джефф Дин (Jeff Dean), Санжай Гхемат (Sanjay Ghemawat), Куок Ле (Quoc Le) и Ориол Виньялс (Oriol Vinyals). Они ушли из компании для создания собственных стартапов, а двое из них также планируют запустить венчурный фонд.

При этом Google продолжает увеличивать расходы на развитие ИИ: компания прогнозирует до $205 млрд капитальных затрат в текущем году, значительная часть которых направлена на инфраструктуру для искусственного интеллекта.