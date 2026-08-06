Кредитный риск Oracle вырос до максимума почти 18 лет: $638 млрд заказов против $23,7 млрд убытка

Стоимость страховки от дефолта Oracle достигла максимума почти за 18 лет на фоне масштабных инвестиций компании в ИИ-инфраструктуру. В июле 5-летний кредитный дефолтный своп (CDS, финансовый инструмент для защиты от риска) Oracle подорожал примерно до 2,03 процентного пункта после того, как агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный рейтинг эмитента компании с BBB до BBB-. Это последняя ступень инвестиционного уровня перед спекулятивным рейтингом.

Рост CDS не означает ожидание немедленного дефолта Oracle, а показывает, что инвесторы стали требовать большую компенсацию за риск владения долговыми обязательствами компании. Одновременно S&P понизило краткосрочный рейтинг Oracle с A-2 до A-3, сохранив стабильный прогноз по компании.

Причиной пересмотра отношения рынка стали одновременно быстрый рост облачного бизнеса Oracle и высокая стоимость его расширения. По итогам 4 квартала 2026 финансового года выручка компании выросла на 21% год к году и достигла $19,2 млрд. Облачное направление увеличило доходы на 47%, до $9,9 млрд, а выручка от облачной инфраструктуры выросла на 93%. Объём заключённых, но ещё не отражённых в выручке контрактов Oracle достиг $638 млрд, увеличившись за год на 363%.

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При этом развитие ИИ-инфраструктуры требует значительных капитальных затрат. Oracle завершила 2026 финансовый год со свободным денежным потоком в минусе на $23,7 млрд из-за инвестиций в расширение облачных мощностей. За год компания привлекла $43 млрд долга и $5 млрд капитала, а в 2027 финансовом году планирует привлечь ещё около $40 млрд через долговые и акционерные инструменты.

Для Oracle ключевым вопросом становится не отсутствие спроса на её облачные мощности, а способность превращать крупный контрактный портфель в реальную выручку при необходимости постоянно финансировать строительство дата-центров. Рост стоимости заёмных средств может повлиять на экономику дальнейшего расширения, хотя компания продолжает демонстрировать рост облачного бизнеса.

Для клиентов Oracle это означает прежде всего необходимость учитывать долгосрочные риски зависимости от одного поставщика облачной инфраструктуры. Большие контракты с облачными провайдерами требуют оценки не только цены и производительности, но и сроков ввода мощностей, устойчивости сервиса и возможности перехода на альтернативные решения.