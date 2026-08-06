7050 мА·ч, камера Sony, 5 лет обновлений, IP69 и дизайн в духе флагмана Vivo X300 FE. Представлен Vivo S2 за 420 долларов

Он работает под управлением OriginOS 6 на Android 16

Vivo представила в Индии смартфон Vivo S2. Новинка получила дизайн в стиле флагманского Vivo X300 FE. Есть данные, что позже устройство может выйти на глобальном рынке под названием Vivo V80 Lite 5G.

Изображение Vivo через Gizmochina

Смартфон оснащен 6,83-дюймовым изогнутым экраном AMOLED с разрешением 2800 х 1260 пикселей, частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR и пиковой локальной яркостью до 3000 нит. Дисплей сертифицирован SGS по нескольким параметрам, включая сниженный уровень синего света, уменьшенное мерцание и хорошую читаемость под прямыми солнечными лучами. Под экраном расположен оптический сканер отпечатков пальцев.

В основе аппаратной платформы лежит SoC MediaTek Dimensity 7360-Turbo. Vivo S2 предлагается с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128/256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1. При необходимости объем оперативной памяти можно виртуально расширить на 8 ГБ.

Vivo обещает для смартфона три больших обновления Android и пять лет выпуска патчей безопасности.

Изображение Vivo через Gizmochina

Основная камера построена на базе 50-мегапиксельного сенсора Sony IMX852 и дополнена 2-мегапиксельным датчиком глубины, а также фирменной кольцевой подсветкой Aura Light. Фронтальная камера — с датчиком разрешением 32 Мп.

Смартфон получил батарею емкостью 7050 мА·ч. Поддерживается зарядка мощностью 44 Вт и функция, при которой питание поступает напрямую от зарядного устройства минуя аккумулятор — это снижает нагрев и уменьшает износ батареи.

Среди других особенностей — стереодинамики, защита корпуса в соответствии со степенью IP69, соответствие военному стандарту MIL-STD-810H, Bluetooth 5.4, технология AI SuperLink для повышения стабильности связи и оболочка OriginOS 6 на базе Android 16.

Продажи Vivo S2 в Индии стартуют 12 августа. Версия с 8/128 ГБ оценена в 39 999 индийских рупий (около 420 долларов), вариант с 256 ГБ флеш-памяти стоит 44 999 рупий (примерно 475 долларов).