На метане и бензине: битопливные Lada Largus подешевели до 1,25 млн рублей

В августе с учётом всех скидок и программ

АвтоВАЗ начал продавать битопливный Lada Largus по цене от 1 257 000 рублей, указано на сайте компании. За эту стоимость предлагается автомобиль 2026 года выпуска в кузове фургон. По данным на сайте автопроизводителя, выгода может составить до 370 000 рублей при использовании спецпрограмм АвтоВАЗа, предложение действует до конца августа.

Фото: АвтоВАЗ

В свою очередь, стоимость битопливного Lada Largus 2026 года выпуска в кузове универсал начинается от 1 345 000 рублей с учётом всех выгод. Битопливные Lada Largus CNG используют два вида топлива — метан и бензин. Использование метана позволяет увеличить запас хода автомобиля до 1000 км, также АвтоВАЗ обещает снижение расходов на топливо до 2,5 раз.

Компания отмечает, что благодаря установке на автомобиль сертифицированного газобаллонного оборудования сохраняется заводская гарантия, а регистрация изменений в конструкции автомобиля не требуется. Природный газ закачивается в 3 баллона общим объёмом около 90 л, при этом сохраняется и вместительный багажник, и штатный 50-литровый бензобак.

Ранее мы писали о том, что битопливная Lada Vesta подешевела до 1,7 млн рублей.