Ответ АвтоВАЗа на топливный кризис: самая экономичная Lada Vesta — битопливная Vesta CNG — подешевела до 1,7 млн рублей

АвтоВАЗ снизил цены на все комплектации битопливной Lada Vesta CNG за счет прямой скидки в размере 160 тыс. рублей. Соответствующие изменения уже появились в обновленных августовских прайс-листах компании.

Фото: АвтоВАЗ

С учетом скидки базовая версия Comfort теперь стоит 1,721 млн рублей. Комплектация Praktik оценивается в 1,825 млн рублей, версия Drive — 1,925 млн рублей, а топовая Techno — 2,085 млн рублей.

Lada Vesta CNG оснащается 1,6-литровым атмосферным двигателем ВАЗ-21129 CNG, который способен работать как на бензине, так и на метане. На бензине мотор развивает 106 л.с., а при использовании природного газа — 96 л.с. Во всех комплектациях двигатель сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Автомобиль оборудован газобаллонной системой четвертого поколения. На одном только метане седан способен проехать около 320 километров, а при полностью заправленных газовом баллоне и бензобаке суммарный запас хода превышает 1000 километров.

По оценке «АвтоВАЗа», использование метана позволяет сократить расходы на топливо в два-три раза по сравнению с бензином. Кроме того, в ряде российских регионов владельцы автомобилей на природном газе могут рассчитывать на льготы по транспортному налогу.

Газовый баллон объемом 90 литров, рассчитанный на 22 кубометра сжатого метана, размещен в багажнике.